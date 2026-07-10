जहरीले कीड़े के काटने से नहीं बीमार पड़े राजेश शर्मा, करीबी ने बीमारी को लेकर फैली झूठी खबरों पर जताई नाराजगी

सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरों के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी मामले का संज्ञान लिया था। संगठन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने शूटिंग सेट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए एक विस्तृत बयान जारी किया था। हालांकि अब सामने आई नई जानकारी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अभिनेता की तबीयत बिगड़ने का कारण शूटिंग के दौरान हुई कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। फिलहाल अभिनेता की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनके प्रशंसक जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की कामना कर रहे हैं।