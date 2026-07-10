कुशाल टंडन के साथ क्या इस वजह से हुआ था शिवांगी जोशी का ब्रेकअप? Lock Upp में हुआ खुलासा

श्रेया कालरा ने कथित तौर पर अपना मोबाइल फोन शिवांगी को दे दिया, ताकि वो दोनों के बीच हुई पूरी चैट पढ़ सकें। इस पर श्रेया का कहना है कि चैट देखने के बाद शिवांगी को समझ आ गया कि बातचीत की शुरुआत उनकी ओर से नहीं हुई थी और उन्होंने किसी तरह की फ्लर्टिंग भी नहीं की थी। जब शिल्पा शिंदे ने पूछा कि क्या चैट पढ़ने के बाद शिवांगी इमोशनल हुई थीं, तो श्रेया ने कहा कि शूटिंग खत्म होने के बाद वो रो पड़ी थीं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महीनों बाद कुशाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने और शिवांगी के अलग होने की जानकारी शेयर की थी।