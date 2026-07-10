‘गौरव खन्ना खुशकिस्मत हैं जो आकांक्षा चमोला जैसी चुड़ैल से पीछा छूटा’,Lock Upp में श्रेया कालरा का फूटा गुस्सा

इसी चर्चा के दौरान श्रेया ने अचानक गौरव खन्ना का नाम लेते हुए कहा,"Gaurav Khanna is a blessed man" उनकी इस बात पर पास बैठीं शिल्पा शिंदे ने भी हामी भरते हुए कहा, "सही बात है।" इसके बाद श्रेया कालरा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहा,'गौरव खन्ना खुशकिस्मत हैं कि उनका आकांक्षा चमोला जैसी चुड़ैल से पीछा छूट गया'। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस 19 जीतने के बाद भी गौरव पर बेवजह आरोप लगाए गए, ऐसी पत्नी भगवान किसी को न दें। श्रेया की इस कमेंट ने घर के बाकी सदस्यों को भी हैरान दिया।