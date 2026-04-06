LPG संकट के बीच ,पीएनजी कनेक्शन में जबरदस्त उछाल, एक महीने में 8 लाख नए कस्टमर जुड़े

LPG Crisis: देशभर में LPG का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। केंद्र सरकार और गैस कंपनियों की संयुक्त कोशिशों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पिछले एक महीने में ही करीब 8 लाख नए पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन जोड़े गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब बड़ी संख्या में लोग सिलिंडर की जगह पाइप से मिलने वाली गैस की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार का मकसद साफ है, घरों और दुकानों में सिलिंडर पर निर्भरता कम की जाए और गैस सप्लाई को ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनाया जाए।