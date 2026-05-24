Tvisha Sharma Death Mystery: वकील ले गए CCTV फुटेज, पूर्व जज सास ने किए फोन, ब्यूटी पार्लर मालकिन के खुलासे से मचा हड़कंप

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स और सामने आई परिस्थितियों के आधार पर इस मामले को 'ससुराल में युवती की अस्वाभाविक मौत के मामले में संस्थागत पक्षपात और प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ियों के आरोप पर स्वतः संज्ञान' शीर्षक से दर्ज किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच 25 मई को मामले की सुनवाई करेगी।