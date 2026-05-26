महाराष्ट्र: पत्नी के मायके जाने पर शख्स ने अपने 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर उठाया खौफनाक कदम

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां पति-पत्नी के घरेलू विवाद ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जलगांव जामोद तालुका के भाले अंजन गांव में एक पिता ने अपने चार मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी उसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।