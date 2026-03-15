फिर बदल गया मौसम! अगले पांच दिन इन राज्यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: देश के अलग-अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 5 दिन कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं कुछ इलाकों में ओले गिरने का भी अनुमान जताया है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।