अजित पवार के प्लेन क्रैश के दौरान का वीडियो आया सामने, चंद सेकंड में बना आग का गोला!

महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार सुबह विमान दुर्घटना में 66 वर्षीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब पवार और अन्य लोगों को ले जा रहा विमान बारामती के पास आज सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर उतर रहा था। बताया जा रहा है कि पहले प्रयास में रनवे नहीं दिखने की वजह से पायलट दूसरी बार विमान को लैंड कराने की कोशिश कर रहा था, तभी विमान का संतुलन बिगड़ने से यह भयानक हादसा हो गया। अजित पवार के प्लेन क्रैश के दौरान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दुर्घटनाग्रस्त विमान से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया।
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटनाग्रस्त वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के विमान की कमान पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक के हाथों में थी।
दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए डीजीसीए की एक टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडेकॉल (Mayday) नहीं दिया था।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारामती के पास उतरते समय विमान हवा में अस्थिर लग रहा था और दुर्घटनाग्रस्त के बाद लगातार चार से पांच धमाके हुए थे। हादसे के बाद हुए धमाके से दो शव विमान से बाहर निकल आए। अजित पवार को चश्मे और घड़ी की मदद से पहचाना गया। कई पीड़ितों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में थे।
एक प्रत्यक्षदर्शी कहा कि ऐसा लग रहा था कि उतरते समय विमान का नियंत्रण बिगड़ गया था। विमान जिस तरह से नीचे आ रहा था, हमें लग गया था कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। वह हवाई पट्टी से लगभग 100 फुट ऊपर था। जैसे ही हम विमान की ओर दौड़े, हमने आग की लपटें देखीं जिसके बाद लगातार चार से पांच धमाके हुए, जिससे हमें विमान के पास नहीं गए। आग बहुत भीषण थी। बाद में हमें पता चला कि अजित पवार विमान में सवार थे।
बारामती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपमुख्यमंत्री अजित पवार का पार्थिव शरीर रखा गया है। कुछ ही देर में शरद पवार के वहां पहुंचने की संभावना है। अस्पताल परिसर के बाहर पहले से ही हजारों की संख्या में लोग जमा हो चुके हैं। माहौल बेहद भावुक और हृदय विदारक है, हर तरफ शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है, कई लोग फूट-फूटकर रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं।
