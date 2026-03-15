तूने हरियाणा की संस्कृति खराब करने की…लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बादशाह को दी, जान से मारने की धमकी

इतना ही नहीं, पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि पानीपत की फायरिंग एक ट्रेलर है और असली काम अभी बाकी है। दरअसल, हवाला कारोबार से जुड़े लोगों को समय रहते सुधारने को कहा गया है नहीं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खास रूप से ये धमकी बादशाह को दी गई है कि उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को खराब किया है। पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि साल 2024 में उनके क्लब में ट्रेलर दिखाया गया था और अगली बार नुकसान और भी ज्यादा होगा।