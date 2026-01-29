29 जनवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

पाकिस्तान की गजब फजीहत, ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा- वहां जानें से बचें

अमेरिका के विदेश विभाग ने 26 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 29, 2026

Shehbaz Sharif

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। (फोटो- IANS)

दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक बार फिर बड़ी फजीहत हुई है। अमेरिका के विदेश विभाग ने सुरक्षा चिंताओं, अपराध, आतंकवाद और अपहरण के खतरों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा से बचने का आग्रह किया है।

26 जनवरी को जारी हुई एक ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि क्राइम के बढ़ते मामले में पाकिस्तान को लेवल 3 श्रेणी में रखा गया है, जो अमेरिकी यात्रियों के लिए बड़े खतरे का संकेत देता है।

इन जगहों पर हमले का खतरा

एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बिना किसी चेतावनी के हो सकते हैं और आम लक्ष्यों में ट्रांसपोर्ट हब, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य-सुरक्षा ठिकाने, हवाई अड्डे, ट्रेनें, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, पर्यटन स्थल और सरकारी इमारतें शामिल हैं।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों सहित कुछ क्षेत्रों को लेवल 4 श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में इलाकों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक तरह से विदेश विभाग ने इन इलाकों के लिए हाई लेवल की चेतावनी जारी कर दी है।

सभी लोगों के लिए चेतावनी

अमेरिकी नागरिकों को लेवल 4 क्षेत्रों में किसी भी कारण से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में हत्या और अपहरण के प्रयास आम हैं। यह चेतावनी सभी अमेरिकी नागरिकों पर लागू होती है, जिसमें पाकिस्तानी मूल के लोग भी शामिल हैं।

पाकिस्तान में 2026 में कब हुए आतंकी हमले?

पाकिस्तान में साल 2026 में अब तक कई आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच अलगाववादियों ने ली है।

12 जनवरी को टैंक जिले (खैबर पख्तूनख्वा) में पुलिस वाहन पर बम से हमला हुआ। इसमें 7 पुलिसकर्मी मारे गए। TTP ने इसकी जिम्मेदारी ली।

इसके बाद 15 जनवरी को खारान जिले (बलूचिस्तान) में पुलिस स्टेशन और दो बैंकों पर हमला हुआ। जिसमें 12 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) उग्रवादी मारे गए।

23 जनवरी को डेरा इस्माइल खान जिले में एक कम्युनिटी लीडर के घर पर शादी समारोह में सुसाइड बम विस्फोट हुए, जिसमें 7 लोग मारे गए। जनवरी 2026 में कुल आतंकी हिंसा में 217 मौतें दर्ज की गईं हैं।

