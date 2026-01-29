दो घंटे तक बंद कमरे में चली राहुल-खरगे के साथ मीटिंग, बाहर निकले तो उतरा था थरूर का चेहरा,जानें क्या कहा

Internal Issues: कांग्रेस के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से चल रही 'कोल्ड वॉर' अब संसद की दहलीज तक जा पहुंची है। केरल के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर (Shashi Tharoor Rahul Gandhi Meeting), जो पिछले कुछ समय से पार्टी हाईकमान से 'कटे-कटे' (Congress Internal Conflict) नजर आ रहे थे, उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge Parliament Office) और राहुल गांधी से मुलाकात की। संसद भवन में खरगे के दफ्तर में दो घंटे तक हुई इस बैठक ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है।