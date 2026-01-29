आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, ड्रोन अटैक में दर्जनों लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रही जंग जारी है। इस जंग की वजह से सूडान में हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं, लाखों लोग बेघर हो गए और बड़ी तादाद में लोग अभी भी मुश्किल हालात में जी रहे हैं। सूडान में चल रही हिंसा की वजह से देश में खाने का संकट भी काफी गंभीर हो गया है। करोड़ों लोग खाने के संकट से गुज़र रहे हैं। आरएसएफ अक्सर ही सेना के इलाकों पर हमला करता रहता है। कुछ दिन पहले ही सेना ने दक्षिण कोर्डोफन (South Kordofan) के डिलिंग (Dilling) शहर पर कब्ज़ा किया था और अब आरएसएफ ने वहीं पर हमला कर दिया है।