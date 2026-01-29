चीन में 11 लोगों को दी गई सज़ा-ए-मौत, हत्या, फर्जीवाड़े और अन्य अपराधों में थे शामिल

आज 11 लोगों को मौत की सज़ा देकर चीन ने म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य जगहों पर फर्जीवाड़ा करते हुए चीन के नागरिकों को फंसाने वालों को कड़ा मैसेज दे दिया है। हालांकि अब यह धंधा म्यांमार की थाईलैंड से लगी बॉर्डर और कंबोडिया और लाओस में चला गया है, जहाँ चीन का प्रभाव बहुत कम है। जानकारी के अनुसार म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में ऑनलाइन स्कैम चलाने के लिए लाखों लोगों की तस्करी की गई है। इनमें ज़्यादातर लोग चीन के ही नागरिक हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों से ठगी की जाती है, उनमें भी ज़्यादातर चीन के ही लोग होते हैं। म्यांमार की सेना द्वारा स्कैम के इस धंधे को रोकने से इनकार करने की वजह से चीन को खुद ही इस मामले पर एक्शन लेना पड़ा।