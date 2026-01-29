29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन में 11 लोगों को दी गई सज़ा-ए-मौत, हत्या, फर्जीवाड़े और अन्य अपराधों में थे शामिल

Execution In China: चीन में 11 लोगों को सज़ा-ए-मौत दी गई है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 29, 2026

China executes criminals

China executes criminals (Representational Photo)

आज के इस दौर में यूं तो मौत की सज़ा सामान्य नहीं है, लेकिन कई गंभीर मामलों में अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक मामला चीन (China) में देखने को मिला है। म्यांमार (Myanmar) स्थित टेलीकॉम फ्रॉड गिरोहों के 11 लोगों को चीन में सज़ा-ए-मौत की सजा दे दी गई है। ये अपराधी मिंग परिवार के सिंडिकेट से जुड़े थे। इन लोगों को आज, गुरुवार, 29 जनवरी को पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के वेनझोउ शहर में सर्वोच्च जन अदालत की मंजूरी के बाद सज़ा-ए-मौत दी गई।

किन अपराधों में शामिल थे सभी 11 लोग?

सभी 11 अपराधी 2015 से 2023 तक म्यांमार के कोकांग क्षेत्र में स्कैम सेंटर्स में शामिल थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर देश में साइबर घोटाले, अवैध जुआ और मानव तस्करी को अंजाम दिया। अपराधी चीन के नागरिकों को नौकरी के बहाने फंसाते थे और जबरन घोटालों में लगाते थे। अपराधों में जानबूझकर हत्या, धोखाधड़ी और अवैध हिरासत भी शामिल हैं। उनके सिंडिकेट ने 10 बिलियन युआन (लगभग 1.4 बिलियन डॉलर) से ज़्यादा कमाए, जिससे चीन के 14 नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। मिंग परिवार के 39 सदस्यों को सितंबर 2025 में सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से 11 को आज मौत की सज़ा दी गई।

चीन का कड़ा मैसेज

आज 11 लोगों को मौत की सज़ा देकर चीन ने म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य जगहों पर फर्जीवाड़ा करते हुए चीन के नागरिकों को फंसाने वालों को कड़ा मैसेज दे दिया है। हालांकि अब यह धंधा म्यांमार की थाईलैंड से लगी बॉर्डर और कंबोडिया और लाओस में चला गया है, जहाँ चीन का प्रभाव बहुत कम है। जानकारी के अनुसार म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में ऑनलाइन स्कैम चलाने के लिए लाखों लोगों की तस्करी की गई है। इनमें ज़्यादातर लोग चीन के ही नागरिक हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों से ठगी की जाती है, उनमें भी ज़्यादातर चीन के ही लोग होते हैं। म्यांमार की सेना द्वारा स्कैम के इस धंधे को रोकने से इनकार करने की वजह से चीन को खुद ही इस मामले पर एक्शन लेना पड़ा।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इज़रायल, दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मज़बूती
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

29 Jan 2026 01:08 pm

Published on:

29 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / World / चीन में 11 लोगों को दी गई सज़ा-ए-मौत, हत्या, फर्जीवाड़े और अन्य अपराधों में थे शामिल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, ड्रोन अटैक में दर्जनों लोगों की मौत

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

क्या 'जुलाई क्रांति' के सपनों पर फिर फिरेगा पानी? पुरानी सियासी ताकतों की वापसी से जेन-जी मायूस

Bangladesh Election 2026
विदेश

जल्द शुरू होगा युद्ध? ईरान ने दी अमेरिका को धमकी – “ट्रिगर पर हैं हमारी उंगलियाँ”

Iranian tanker
विदेश

किसी भी दिन हो सकती है भारत-अमेरिका ट्रेड डील! सामने आया बड़ा अपडेट

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump
विदेश

पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इज़रायल, दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मज़बूती

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.