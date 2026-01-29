पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इज़रायल, दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मज़बूती

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu (Photo - ANI)
भारत (India) और इज़रायल (Israel) के संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी मज़बूती आई है। दोनों देशों के संबंधों को और मज़बूत करने के सिलसिले में इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पिछले महीने भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका यह दौरा टल गया। हालांकि अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) खुद इज़रायल जाने वाले हैं।
पीएम मोदी अगले महीने 27 फरवरी को इज़रायल जा सकते हैं। उनका यह इज़रायल दौरा दो दिवसीय हो सकता है। हालांकि अभी तक तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 27 और 28 फरवरी को इज़रायल दौरे पर रहेंगे। भारत में इज़रायली राजदूत रूवेन अज़ार (Reuven Azar) ने बताया है कि नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इज़रायल दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी यात्रा की तैयारियाँ चल रही हैं।
अगले महीने होने वाला पीएम मोदी का इज़रायल दौरा दूसरा मौका होगा जब वह इज़रायल जाएंगे। इससे पहले 2017 में वह इज़रायल गए थे।
पीएम मोदी के इस दौरे के मुख्य उद्देश्य भारत-इज़रायल संबंधों को और मज़बूत करना है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी के इज़रायल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी, जिसका फायदा भारत और इज़रायल दोनों को होगा। दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में संबंधों में लगातार मज़बूती आई है, जिसमें रणनीतिक और रक्षा के साथ ही प्रौद्योगिकी, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इज़रायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी अंतिम मुहर लग सकती है। इसके साथ ही दोनों देश सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक-दूसरे के प्रति सहयोग को और मज़बूत करने पर भी जोर देंगे।
