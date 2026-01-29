पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इज़रायल, दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मज़बूती

पीएम मोदी के इस दौरे के मुख्य उद्देश्य भारत-इज़रायल संबंधों को और मज़बूत करना है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी के इज़रायल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी, जिसका फायदा भारत और इज़रायल दोनों को होगा। दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में संबंधों में लगातार मज़बूती आई है, जिसमें रणनीतिक और रक्षा के साथ ही प्रौद्योगिकी, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इज़रायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी अंतिम मुहर लग सकती है। इसके साथ ही दोनों देश सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक-दूसरे के प्रति सहयोग को और मज़बूत करने पर भी जोर देंगे।