अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक, मार गिराए अल-कायदा के आतंकी

अमेरिका ने सोमवार की शाम को मारिब प्रांत के वादी ओबैदा इलाके में एक घर पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस ड्रोन स्ट्राइक से हड़कंप मच गया। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी थी कि घर में अल-कायदा (Al-Qaeda) के कई आतंकी मौजूद थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सेना ने 'काउंटर टेररिज़्म प्रोग्राम' के तहत उस घर पर ड्रोन स्ट्राइक की। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल सटीक थी और इस हवाई हमले में अल-कायदा के 2 आतंकी मारे गए। यमन के एक सुरक्षा अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी।