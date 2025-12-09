अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक, मार गिराए अल-कायदा के आतंकी

US drone strike in Yemen (Photo - Washington Post)
मिडिल ईस्टर्न देशों में आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ अमेरिका (United States of America) की लड़ाई अभी भी जारी है। समय-समय पर अमेरिका इन देशों में आतंकियों को निशाना बनाता है। अमेरिका के 'काउंटर टेररिज़्म प्रोग्राम' (Counter Terrorism Program) के तहत यमन (Yemen) में भी अक्सर ही आतंकियों को निशाना बनाया जाता है और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला। अमेरिका ने सोमवार की शाम को यमन के मारिब (Marib) प्रांत में ड्रोन स्ट्राइक की।
अमेरिका ने सोमवार की शाम को मारिब प्रांत के वादी ओबैदा इलाके में एक घर पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस ड्रोन स्ट्राइक से हड़कंप मच गया। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी थी कि घर में अल-कायदा (Al-Qaeda) के कई आतंकी मौजूद थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सेना ने 'काउंटर टेररिज़्म प्रोग्राम' के तहत उस घर पर ड्रोन स्ट्राइक की। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल सटीक थी और इस हवाई हमले में अल-कायदा के 2 आतंकी मारे गए। यमन के एक सुरक्षा अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी।
मारिब प्रांत के वादी ओबैदा इलाके में अल-कायदा के ठिकाने पर की गई अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में कई आतंकी घायल भी हो गए। हालांकि घायल आतंकियों का आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आया है।
अमेरिका की तरफ से की गई इस ड्रोन स्ट्राइक में अल-कायदा के 2 आतंकियों के मारे जाने और कई आतंकियों के घायल होने पर अभी तक दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोनों देशों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है।
गौरतलब है कि अमेरिका पहले भी यमन में इस तरह की ड्रोन स्ट्राइक करते हुए कई आतंकियों को मार चुका है। मारिब प्रांत रणनीतिक लिहाज से अहम है और साथ ही इस प्रांत में तेल के भंडार भी हैं। ऐसे में अल-कायदा के आतंकी मारिब में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं। नवंबर में अमेरिका ने मारिब प्रांत में अल-वादी जिले के अल-हुसून क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो आतंकियों को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था।
