विदेश

अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक, मार गिराए अल-कायदा के आतंकी

US Fights Terrorism: अमेरिका ने सोमवार को यमन में ड्रोन स्ट्राइक की है। अमेरिका के इस हवाई हमले में अल-कायदा के 2 आतंकी मारे गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 09, 2025

US drone strike in Yemen

US drone strike in Yemen (Photo - Washington Post)

मिडिल ईस्टर्न देशों में आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ अमेरिका (United States of America) की लड़ाई अभी भी जारी है। समय-समय पर अमेरिका इन देशों में आतंकियों को निशाना बनाता है। अमेरिका के 'काउंटर टेररिज़्म प्रोग्राम' (Counter Terrorism Program) के तहत यमन (Yemen) में भी अक्सर ही आतंकियों को निशाना बनाया जाता है और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला। अमेरिका ने सोमवार की शाम को यमन के मारिब (Marib) प्रांत में ड्रोन स्ट्राइक की।

अल-कायदा के 2 आतंकियों का खात्मा

अमेरिका ने सोमवार की शाम को मारिब प्रांत के वादी ओबैदा इलाके में एक घर पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस ड्रोन स्ट्राइक से हड़कंप मच गया। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी थी कि घर में अल-कायदा (Al-Qaeda) के कई आतंकी मौजूद थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सेना ने 'काउंटर टेररिज़्म प्रोग्राम' के तहत उस घर पर ड्रोन स्ट्राइक की। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल सटीक थी और इस हवाई हमले में अल-कायदा के 2 आतंकी मारे गए। यमन के एक सुरक्षा अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी।

कई आतंकी हुए घायल

मारिब प्रांत के वादी ओबैदा इलाके में अल-कायदा के ठिकाने पर की गई अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में कई आतंकी घायल भी हो गए। हालांकि घायल आतंकियों का आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आया है।

नहीं आई आधिकारिक प्रतिक्रिया

अमेरिका की तरफ से की गई इस ड्रोन स्ट्राइक में अल-कायदा के 2 आतंकियों के मारे जाने और कई आतंकियों के घायल होने पर अभी तक दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोनों देशों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि अमेरिका पहले भी यमन में इस तरह की ड्रोन स्ट्राइक करते हुए कई आतंकियों को मार चुका है। मारिब प्रांत रणनीतिक लिहाज से अहम है और साथ ही इस प्रांत में तेल के भंडार भी हैं। ऐसे में अल-कायदा के आतंकी मारिब में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं। नवंबर में अमेरिका ने मारिब प्रांत में अल-वादी जिले के अल-हुसून क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो आतंकियों को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था।

छिड़ेगा एक और युद्ध? थाईलैंड और कंबोडिया ने किए एक-दूसरे पर हमले, ट्रंप का शांति समझौता फ्लॉप
विदेश
Thailand fighter jets

Published on:

09 Dec 2025 07:35 am

Hindi News / World / अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक, मार गिराए अल-कायदा के आतंकी

