Union Budget 2026: सेना को मिली 7.85 लाख करोड़ के डिफेंस बजट की सौगात, थर्र-थर्र कांपेंगे चीन-पाकिस्तान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर दिया है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कई चीज़ें सस्ती हो गई हैं और कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। बजट में सरकार ने कई योजनाएं और सौगातें पेश की हैं। इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने सेना को भी ध्यान में रखा है और डिफेंस बजट (Defense Budget) को बढ़ाने का ऐलान किया है।