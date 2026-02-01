Union Budget 2026: टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी ख़बर, सरकार ने रिवाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई

केंद्रीय बजट में विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए भी राहत भरी घोषणा की गई है। सरकार ने विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर लगने वाले टीसीएस (TCS) में भी कटौती की है। अब टीसीएस की दर 5 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार के इस अहम फैसले से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के परिवारों और छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होगा।