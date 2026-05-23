हमजा बुरहान के जनाजे ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन भी हुआ शामिल

बताया जा रहा है कि हमजा बुरहान लंबे समय से PoK में छिपकर रह रहा था और पहचान छुपाने के लिए शिक्षक की नौकरी कर रहा था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, वह मुजफ्फराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत था। गुरुवार सुबह जब वह कॉलेज परिसर से बाहर निकला, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।