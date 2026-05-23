जानलेवा बनी बारिश, चीन में 7 लोगों की मौत और 14 लापता

राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने हुनान प्रांत में मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स और बाढ़ के बाद आपातकालीन राहत कार्यों में मदद के लिए केंद्र सरकार के निवेश बजट से तत्काल 50 मिलियन युआन (करीब 70 करोड़ रूपए) आवंटित किए हैं। इस धनराशि का इस्तेमाल प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत सामग्री सप्लाई पहुंचाई जा रही है। इस आपदा राहत सामग्री में गर्मियों के लिहाफ़, फोल्डिंग टेबल्स और कुर्सियाँ और घरेलू आपातकालीन किट शामिल हैं। इससे स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित निवासियों को फिर से बसाने, राहत सहायता प्रदान करने और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह सामग्री आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और राहत के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय, MEM, और राष्ट्रीय खाद्य और रणनीतिक भंडार प्रशासन द्वारा आवंटित की गई।