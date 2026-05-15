ईरान को हथियार नहीं देगा चीन, जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का दावा

ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान के तेल पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने बताया कि जिनपिंग ने उनसे कहा कि अमेरिका के खिलाफ चीन कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन ईरान से तेल खरीदना उनके लिए अहम है। जिनपिंग ने यह भी साफ कर दिया कि चीन ईरान से काफी ज़्यादा तेल खरीदता है और ऐसा करना जारी रखना चाहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के तेल ग्राहकों की लिस्ट में चीन सबसे ऊपर है। ईरान से सबसे ज़्यादा तेल चीन ही खरीदता है और इसकी सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के रास्ते से ही होती है।