खाने में ज़्यादा नमक बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल जा रहीं 17 लाख जान

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 'शेक द साल्ट हैबिट' नाम से नई तकनीकी गाइडलाइन जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि वैश्विक स्तर पर लोग तय सीमा (5 ग्राम प्रतिदिन) से दोगुना नमक खा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पैकेट बंद खाद्य पदार्थ (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड) और फास्ट फूड में नमक की अत्यधिक मात्रा रक्तचाप बढ़ाकर दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का कारण बन रही है। डब्ल्यूएचओ ने दुनियाभर के देशों से अपील की है कि वो केवल जागरूकता तक सीमित न रहें, बल्कि खाद्य कंपनियों के लिए अनिवार्य नियम और स्पष्ट लेबलिंग कानून लागू करें।