भारत ने खोले सलाल डैम के गेट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर मंडराया बाढ़ का बड़ा खतरा, हाई अलर्ट जारी

चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने की खबर के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रशासन सतर्क हो गया है। स्थानीय एजेंसियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान के कुछ हलकों में इस कदम को लेकर भारत पर 'वॉटर एग्रेशन' यानी पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।