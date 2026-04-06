गाली-गलौज पर उतरे ट्रंप, बोले- ‘अब अल्लाह से दुआ मांगो’, मंगलवार को ईरान में पॉवरप्लांट उड़ाने का कर दिया ऐलान

इसी बीच ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में ईरान में फंसे अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के क्रू सदस्य को बचाने के मिशन की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था और करीब सात घंटे तक चला। ट्रंप के मुताबिक, रेस्क्यू टीम ने दुश्मन इलाके में रहकर सफलतापूर्वक पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने इस मिशन को बहादुरी और कौशल का अभूतपूर्व उदाहरण बताया।