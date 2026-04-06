Pope Leo XIV: जंग लड़ रहे देशों से अपील- ‘हथियार गिराएं, बात करें’ क्या दुनिया के देश मानेंगे पोप की बात

बुराई को ताकत से नहीं बल्कि प्रेम और भगवान पर भरोसे से हराने का संदेश देते हुए, पोप ने संत ऑगस्टीन का हवाला दिया कि हमें मौत से डरने के बजाय पुनरुत्थान और जीवन से प्यार करना चाहिए। अपनी शांति की अपील को अमली जामा पहनाने के लिए पोप लियो XIV ने 11 अप्रैल (शनिवार) को सेंट पीटर बेसिलिका में एक विशेष 'शांति प्रार्थना सभा' की घोषणा की है। उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया है कि वे युद्ध और नफरत को खत्म करने के लिए इस प्रार्थना में एकजुट हों। इधर दुनिया भर के शांति समर्थकों, मानवाधिकार संगठनों और विभिन्न धर्मगुरुओं ने पोप लियो XIV के इस स्पष्ट और कड़े संदेश का स्वागत किया है। इसे मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया जा रहा है।