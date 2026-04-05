ईरान युद्ध के बीच इंडियन एयरफोर्स ने की अमेरिका के Mk-84 जैसा महाविनाशक बम बनाने की तैयारी

अमेरिका Mk-84 बम बेहद शक्तिशाली है। आधुनिक सिस्टम के साथ जोड़ने पर यह सटीक लक्ष्य भेदने वाला बम बन सकता है। इजरायल ने अमेरिका से खरीदे गए इस बम को गाजा, लेबनान व ईरान पर इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर, 2024 को लेबनान में हिज्बुल्ला के ठिकाने को उड़ाने में इजरायल ने इसी बम का उपयोग किया था। इस हमले में संगठन के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। दुश्मन के बंकर, इमारत, रनवे, गोदाम जैसे मजबूत ठिकानों को नष्ट करने के लिए Mk-84 बम का इस्तेमाल किया जाता है।