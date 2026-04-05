राहुल गांधी का आरोप- PM मोदी और पिनाराई विजयन के बीच सीक्रेट डील हुई, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लिया

राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने पिनाराई विजयन के साथ पीएम मोदी का नाम जोड़कर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करते हैं। वैसे ही पिनाराई विजयन मोदी के साथ वैसा ही समझौता कर रहे हैं। मोदी ने ट्रंप के हितों की रक्षा के लिए भारत के कृषि और ऊर्जा सेक्टर को विदेशी हितों को सौंप दिया है। पिनाराई विजयन केरलम में यही स्टाइल अपना रहे हैं।