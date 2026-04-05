मालदा बंधक कांड किसने कराया? केंद्रीय मंत्री ने किया सनसनीखेज खुलासा

उत्तर बंगाल के ADG के. जयरामन के मुताबिक, मालदा बंधक कांड में अब तक कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते दिन मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को CID ने गिरफ्तार किया था। ADG ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। NIA की टीम कोलकाता से मालदा पहुंच चुकी है और जांच आगे बढ़ा रही है।