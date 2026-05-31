ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एक और ड्रोन, शांति समझौते की अटकलों के बीच नया बवाल

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान सेना ने मंगलवार को यह भी दावा किया कि उसने एक लड़ाकू विमान पर गोलीबारी की थी जो ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस आया था। यह तब हुआ जब अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान पर नए आत्मरक्षा हमले किए हैं।