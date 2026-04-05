ईरान कनेक्शन पर अमेरिका सख्त: रूबियो ने रद्द किए ग्रीन कार्ड, दो विदेशी नागरिकों पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई

Rubio revokes green cards over Iran links.
US Green Card Cancellation: अमेरिका ने ईरान से जुड़े आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दो विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनके ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद अब उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, हामिदेह सोलेमानी अफशार और उनकी बेटी को उस समय हिरासत में लिया गया, जब उनकी स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की स्थिति समाप्त कर दी गई। फिलहाल दोनों अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी आईसीई (ICE) की निगरानी में हैं और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है।
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, अफशार पर ईरान की सरकार का समर्थन करने के आरोप हैं। विभाग का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ईरानी प्रचार को बढ़ावा दिया और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का समर्थन किया। इसी आधार पर उनकी कानूनी स्थिति समाप्त की गई है।
यह मामला ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से जुड़े पारिवारिक संबंधों से भी जुड़ा बताया जा रहा है। सुलेमानी की 2020 में इराक में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में मौत हो गई थी। इस कनेक्शन को भी जांच में अहम माना जा रहा है।
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अफशार के पति को भी अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में फातिमेह अर्देशिर-लारीजानी और उनके पति सैयद कलांतर मोतामेदी की कानूनी स्थिति भी समाप्त कर दी गई थी और उनके भविष्य में अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है।
विदेश मंत्री रूबियो ने साफ कहा है कि अमेरिका ऐसे किसी भी विदेशी नागरिक को अपने देश में रहने की अनुमति नहीं देगा, जो अमेरिका विरोधी गतिविधियों या किसी आतंकवादी शासन का समर्थन करता हो।
यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सख्ती और बढ़ सकती है।
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