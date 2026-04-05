ईरान कनेक्शन पर अमेरिका सख्त: रूबियो ने रद्द किए ग्रीन कार्ड, दो विदेशी नागरिकों पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई

US Green Card Cancellation: अमेरिका ने ईरान से जुड़े आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दो विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनके ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद अब उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।