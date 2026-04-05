ईरान की 5 मिसाइलों से बार-बार बच रहा इजराइल, भारी नुकसान के बावजूद इन्हीं ताकतों के दम पर अड़ी ईरानी सेना

Iran Missile Capability, Iran US Israel War News: मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका के 12 हजार से ज्यादा हमले, दूसरी तरफ ईरान जो अब भी झुकने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि भारी तबाही के बावजूद तेहरान की मिसाइल ताकत अभी भी आधी से ज्यादा बची हुई है। यही वजह है कि इजरायल और खाड़ी देशों में लगातार खतरे की घंटी बज रही है। सवाल उठता है आखिर ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिनके दम पर ईरान सुपरपावर देशों के सामने डटा हुआ है? चलिए जानते हैं।