US के दो मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद बौखलाया इजराइल, उड़ा दीं ईरान के कई मिलिट्री साइट्स

Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में हालात अचानक और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। US के दो मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबरों के बाद इजराइल ने तेजी से जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने दावा किया है कि उसने तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल ईरान की सुरक्षा और मिसाइल सिस्टम के लिए किया जा रहा था।