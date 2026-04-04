32 साल बाद जिंदा मिली 13 साल की लापता लड़की, आखिरकार कैसे सुलझा रहस्यमयी केस?

साल 1994 में 13 साल की क्रिस्टीना मैरी प्लांटे घर के पास स्थित अस्तबल से अचानक गायब हो गई थी। वह रोज की तरह घोड़ों की देखभाल करने गई थी, लेकिन उस दिन वह वापस नहीं लौटी। क्रिस्टीना को आखिरी बार सफेद टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने घोड़ों के पास देखा गया था। पुलिस और परिजनों की लगातार तलाश के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला और मामला रहस्य बना रहा।