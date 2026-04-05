ईरान युद्ध के बीच ‘ग्रेटर इजरायल’ का सपना साकार कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू

साल 1967 में इजरायल ने अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जंग छेड़ी इसके बाद वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी येरूशलम (जॉर्डन), गोलान हाइट्स (सीरिया) और सिनाई प्रायद्वीप (इजिप्ट) में कब्जा कर लिया। हालांकि, 1979 में शांति समझौते के तहत सिनाई प्रायद्वीप इजरायल ने इजिप्ट को लौटाया। इसके साथ ही गाजा पट्टी से भी सेना को हटा लिया, लेकिन वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां बनाई और वेस्ट बैंक पर कब्जा बरकरार रखा। सीरिया नियंत्रित भूमि के कुनेत्रा प्रांत में छह नए सैन्य ठिकाने स्थापित किए।