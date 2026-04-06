US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा-ईरान से समझौता नहीं हुआ तो सबकुछ उड़ा दूंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए ईरान को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तय समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि 6 अप्रैल तक ईरान ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया, तो उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मंगलवार पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इसके अलावा उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) का समय भी बताया, जिससे स्थिति और गंभीर लगने लगी।