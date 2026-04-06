Middle East Conflict: क्या ईरान-अमेरिका की बातचीत हो रही? ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने बताई सच्चाई

भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ . अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, इस युद्ध से पहले कोई समस्या नहीं थी। इसका मतलब यह है कि सभी संघर्षों और संकटों की जड़ यही युद्ध है। समस्या यह नहीं है कि ईरान अनुमति देता है या नहीं। यह सुरक्षा का मुद्दा है। कुछ शत्रु देश जो ईरान पर हमला करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट का उपयोग करते हैं , उन्हें अनुमति नहीं है, लेकिन अन्य देशों को आने-जाने की पूरी छूट है। होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों के गुजरने को लेकर उन्होंने कहा, हां अब तक कुछ भारतीय जहाज गुजर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा।