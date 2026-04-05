Middle East conflict: इजरायल के हमलों से दहल उठा ईरान, हिजबुल्लाह के 140 ठिकानों को भी बनाया निशाना

IDF Military operation: इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने एक व्यापक सैन्य अभियान चलाया, जिसमें ईरान के भीतर 200 से अधिक बुनियादी ढांचा स्थलों और लेबनान में हिजबुल्लाह के 140 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल रक्षा बलों की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर सेना ने घोषणा की कि उन्होंने 'ईरान में ईरानी शासन के 200 से अधिक बुनियादी ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह के 140 से अधिक आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर हमला किया है।'