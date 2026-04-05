ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा- टैरिफ से व्यापार घाटे में हुई ऐतिहासिक गिरावट

Donald Trump on Trade Deficit: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनकी टैरिफ नीतियों की वजह से अमेरिकी व्यापार घाटे में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर जानकारी साझा करते हुए कहा, अमेरिका का व्यापार घाटा 55 प्रतिशत तक कम हो गया है, जिसे उन्होंने देश के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट करार दिया। ट्रंप ने इस आर्थिक सुधार को रोजगार में हुई मजबूत वृद्धि और अपने व्यापक आर्थिक एजेंडे से जोड़ा है।