West Bengal Election: चुनाव से पहले पुलिस नहीं संभाल पाई कानून व्यवस्था, 4 बड़े अफसरों पर गिरी गाज; ECI को क्यों लेना पड़ा बड़ा फैसला?

WestBengal Assembly Election 2026: चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस के चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किए जाने का आदेश दिया है। यह अनुशासनात्मक कार्रवाई 2 अप्रैल को अलीपुर में सर्वे भवन के सामने कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर की गई है। इस तरह की खामी भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के नामांकन दाखिल किए जाने के दौरान हुई थी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।