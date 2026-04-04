ईरान जंग के बीच रूस का यूक्रेन के निकोपोल शहर पर हमला, 5 लोगों की मौत, 19 घायल

मध्य-पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने रूस के साथ चार साल लंबे युद्ध के दौरान हासिल अपने काउंटर-ड्रोन अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश की है। मॉस्को ने फरवरी 2022 में आक्रमण के बाद से यूक्रेन पर हमलों के लिए लंबे समय से ईरानी डिज़ाइन वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है।