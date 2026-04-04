US-Israel-Iran War: ईरान से जंग जारी रहे या रुके? इजरायल में जनता की राय ने चौंकाया

Israel public opinion on Iran War: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मध्य-पूर्व में तनाव बरकरार है। इसके चलते कई देशों को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। इस जंग का असर इतना गहरा है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में कई देशों की तरफ से जंग खत्म कर कूटनीतिक तरीके से मसले के हल की मांग की जाने लगी है। वही, कुछ ऐसा ही हाल इजरायल में देखने को मिल रहा है। इजरायल में ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को लेकर जनता का रुख अब धीरे-धीरे बदल रहा है।