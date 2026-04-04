क्या होर्मुज स्ट्रेट के लिए अमेरिका ने तैयार कर लिया प्लान? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते कई देशों को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की तरफ से बुलाई गई वर्चुअल बैठक में भारत समेत 35 देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि अमेरिका ने इस बैठक में मौजूद नहीं रहा। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए ब्रिटेन की तरफ से इसे वैश्विक आर्थिक सुरक्षा पर सीधा हमला बताया गया। दावा किया गया कि ब्रिटेन इस संकट को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। भारत की तरफ से बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री शामिल हुए। भारत ने मसले के हल के लिए कूटनीतिक तरीके आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया।