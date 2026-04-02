6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Israel-Iran Conflict: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोली ईरानी सेना- भीषण हमले करेंगे

Middle East War: ईरानी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कड़ा बयान जारी किया। ईरान ने अमेरिकी खुफिया दावों को खारिज करते हुए अपने मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को पूरी तरह सक्रिय बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बातचीत या सीजफायर के चक्र में फंसने से इनकार किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 02, 2026

Ebrahim Zolfaghari

Ebrahim Zolfaghari spokesperson for the IRGC’s Khatam al-Anbiya Central Headquarters (Photo - ANI)

US-Israel-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन पर ईरानी सेना की तरफ से कड़ा बयान जारी किया गया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि चल रहा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक वॉशिंगटन को स्थायी अपमान, खेद और आत्मसमर्पण का सामना नहीं करना पड़ता।

खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने के अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति के बारे में अमेरिकी खुफिया जानकारी अधूरी है। वॉशिंगटन इस्लामिक गणराज्य की विशाल रणनीतिक क्षमताओं से अनभिज्ञ है। उन्होंने संघर्ष के दौरान तेहरान की मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता को काफी हद तक कम करने के ट्रंप के दावों को भी खारिज किया।

खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारा रणनीतिक सैन्य उत्पादन उन स्थानों पर होता है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी मिसाइलों, ड्रोन और रणनीतिक प्रणालियों की गिनती करने का प्रयास न करें। आप गलत साबित होंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।

बातचीत और सीजफायर में नहीं फंसेंगे

वहीं, ईरान की तरफ से कहा गया है कि वे अमेरिका के युद्ध, बातचीत और सीजफायर के बार-बार दोहराए जाने वाले चक्र में नहीं फंसेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह पैटर्न अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौजूदा संघर्ष सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा। अमेरिका और इजरायल के हमले जब तक जारी रहेंगे, तब तक ईरान भी मजबूती से जवाब देता रहेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। आपको बता दें कि ओमान की मध्यस्थता में वार्ता के बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी इजरायल के साथ हमले किए, जिसमें ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई शीर्ष अधिकारियों की मौत हो गई थी।

ईरान में सेना के समर्थन में रैली

अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बीच बुधवार की रात को ईरान के लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने सेना का समर्थन किया और अमेरिका-इजरायल के हमलों का विरोध किया। इस दौरान तेहरान समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग रैलियों में शामिल हुए। इस दौरान लोग झंडे लहराते और नारे लगाते हुए नजर आए। सेना के समर्थन में संदेश देते दिखाई पड़े।

ये भी पढ़ें

US NATO Withdrawal: यदि अमेरिका नाटो से बाहर हुआ, तो कैसे बदलेगा वैश्विक शक्ति संतुलन?
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

02 Apr 2026 02:17 pm

Hindi News / World / US-Israel-Iran Conflict: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोली ईरानी सेना- भीषण हमले करेंगे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश

ट्रंप की धमकी और नई डेडलाइन के बाद धड़ाम से गिरी साऊथ कोरिया की करेंसी, भारत पर क्या होगा असर?

US President Donald Trump
विदेश

ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

Majid Khademi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.