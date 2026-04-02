US-Israel-Iran Conflict: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोली ईरानी सेना- भीषण हमले करेंगे

वहीं, ईरान की तरफ से कहा गया है कि वे अमेरिका के युद्ध, बातचीत और सीजफायर के बार-बार दोहराए जाने वाले चक्र में नहीं फंसेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह पैटर्न अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौजूदा संघर्ष सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा। अमेरिका और इजरायल के हमले जब तक जारी रहेंगे, तब तक ईरान भी मजबूती से जवाब देता रहेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। आपको बता दें कि ओमान की मध्यस्थता में वार्ता के बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी इजरायल के साथ हमले किए, जिसमें ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई शीर्ष अधिकारियों की मौत हो गई थी।