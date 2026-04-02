US NATO Withdrawal: यदि अमेरिका नाटो से बाहर हुआ, तो कैसे बदलेगा वैश्विक शक्ति संतुलन?

'नाटो वार्षिक रिपोर्ट' 2025 के अनुसार, नाटो के कुल रक्षा खर्च का लगभग 60% अमेरिका देता है। यदि अमेरिका इस महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन से हटता है, तो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को अपनी सामाजिक योजनाओं का पैसा काटकर सेना पर खर्च करना पड़ सकता है। इससे नाटो देशों के सामने बजट की समस्या आएगी। साथ ही, अमेरिका की डॉलर वाली साख को भी झटका लग सकता है। अमेरिका की वैश्विक शक्ति उसके सैन्य गठबंधनों पर टिकी है। नाटो छोड़ने से डॉलर के प्रति दुनिया का भरोसा कम हो सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि दुनिया भर के देश डॉलर को सुरक्षित मानते हैं क्योंकि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा का एक तरह से गारंटर है।