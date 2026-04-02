6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US NATO Withdrawal: यदि अमेरिका नाटो से बाहर हुआ, तो कैसे बदलेगा वैश्विक शक्ति संतुलन?

मध्य-पूर्व में ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिका और नाटो देशों के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप नाटो से बाहर होने की बात कह रहे हैं। यदि ईरान जंग के बाद अमेरिका नाटो से बाहर होने का फैसला करता है तो वैश्विक स्तर पर क्या बदलेगा, पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 02, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo - IANS)

US-NATO Split: ईरान संघर्ष में नाटो सहयोगियों से अपेक्षित मदद न मिलने पर वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के बीच दरार अब सार्वजनिक हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के हालिया कड़े बयानों ने 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति को सैन्य स्तर पर भी लागू करने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका का नाटो से संभावित अलगाव केवल एक सैन्य फैसला नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन की शुरुआत होगी। ऐसे में वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव आ सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं।'

नाटो की ताकत में भारी कमी

अमेरिका के नाटो से बाहर होने पर संगठन की ताकत में भारी गिरावट आएगी। 2025 की 'नाटो वार्षिक रिपोर्ट' के अनुसार, नाटो के कुल रक्षा खर्च का लगभग 60% अमेरिका देता है, जबकि सैन्य क्षमता में उसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक है। परमाणु हथियारों में भी 70-80% नियंत्रण उसी के पास है। इसके अलावा, उन्नत एयरपावर, सैटेलाइट और साइबर तकनीक में अमेरिका अग्रणी है। दुनियाभर में उसके 750 से अधिक सैन्य ठिकाने नाटो अभियानों को मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे में अमेरिका के हटने से नाटो की आधे से अधिक शक्ति और प्रभाव कमजोर पड़ सकता है।

रूस और चीन का प्रभाव बढ़ेगा

अमेरिका के नाटो से बाहर होने पर चीन और रूस का प्रभाव बढ़ सकता है। अमेरिका नाटो की सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक ताकत है; उसके हटते ही गठबंधन कमजोर हो जाएगा। इस स्थिति का फायदा उठाकर रूस यूरोप, खासकर पूर्वी यूरोप में अपना दबदबा बढ़ा सकता है। वहीं चीन वैश्विक स्तर पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। कमजोर नाटो के कारण पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा घटेगी, जिससे शक्ति संतुलन बदलकर चीन और रूस के पक्ष में जा सकता है।

यूरोपीय देशों को रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा

'नाटो वार्षिक रिपोर्ट' 2025 के अनुसार, नाटो के कुल रक्षा खर्च का लगभग 60% अमेरिका देता है। यदि अमेरिका इस महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन से हटता है, तो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को अपनी सामाजिक योजनाओं का पैसा काटकर सेना पर खर्च करना पड़ सकता है। इससे नाटो देशों के सामने बजट की समस्या आएगी। साथ ही, अमेरिका की डॉलर वाली साख को भी झटका लग सकता है। अमेरिका की वैश्विक शक्ति उसके सैन्य गठबंधनों पर टिकी है। नाटो छोड़ने से डॉलर के प्रति दुनिया का भरोसा कम हो सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि दुनिया भर के देश डॉलर को सुरक्षित मानते हैं क्योंकि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा का एक तरह से गारंटर है।

इस प्रकार, अमेरिका का नाटो छोड़ना केवल एक सैन्य फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। यूरोप को 'सामरिक स्वायत्तता' के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जबकि अमेरिका दुनिया में अपना नेतृत्व खो सकता है।

भारत के लिए अवसर

यदि अमेरिका नाटो से बाहर होता है, तो यह भारत के लिए रणनीतिक अवसर पैदा कर सकता है। अमेरिका का ध्यान यूरोप पर कम होगा, जिससे भारत अपनी सुरक्षा और कूटनीति में अधिक स्वतंत्रता पा सकता है। अमेरिका एशिया पर फोकस बढ़ा सकता है, जिससे भारत के साथ रक्षा, टेक्नोलॉजी और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत हो सकता है। कमजोर नाटो से भारत चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाने में लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी और प्रभाव बढ़ सकता है। भारत यूरोपीय देशों और रूस के साथ स्वतंत्र रूप से रक्षा समझौते कर सकेगा, जिससे अमेरिकी दबाव कम होगा।

ये भी पढ़ें

ईरान से जंग पर घर में घिरे राष्ट्रपति Donald Trump, न्यूयॉर्क मेयर बोले- ‘हर स्तर पर विरोध हो’
विदेश
New York Mayor Zohran Mamdani

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

02 Apr 2026 10:01 am

Published on:

02 Apr 2026 09:59 am

Hindi News / World / US NATO Withdrawal: यदि अमेरिका नाटो से बाहर हुआ, तो कैसे बदलेगा वैश्विक शक्ति संतुलन?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत से ईरान मांग रहा भारी-भरकम टैक्स, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

Indian ships passed through Strait of Hormuz
विदेश

स्कूल बस में 14 साल के बच्चे पर तान दी बंदूक, तीन बार दबाया ट्रिगर लेकिन… खौफनाक वीडियो आया सामने

crime news
विदेश

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.