ईरान से जंग पर घर में घिरे राष्ट्रपति Donald Trump, न्यूयॉर्क मेयर बोले- ‘हर स्तर पर विरोध हो’

New York Mayor Zohran Mamdani on US-Israel-Iran War: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद विश्व के कई देशों को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में, जब यह युद्ध एक महीने से अधिक लंबा खिंच गया है, मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने और वार्ता के जरिए मसले के समाधान की मांग तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन को ना केवल घरेलू स्तर पर युद्ध को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि नाटो जैसे सहयोगी भी उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने इस युद्ध पर अरबों डॉलर खर्च करने की कड़े शब्दों में आलोचना की है।