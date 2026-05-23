23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका का ‘B-2’ एक्शन : ट्रंप ने रदद किए अपने सारे कार्यक्रम, ईरान की खुली चुनौती, क्या होने वाला है बड़ा हमला ?

Escalation: अमेरिका ने बी-2 बॉम्बर का परीक्षण किया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इससे ईरान पर नए हमले की आशंका बढ़ गई है, वहीं ईरान ने साफ कहा है कि वह पीछे नहीं हटेगा और हर अमेरिकी कदम का मुंहतोड़ जवाब देगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

May 23, 2026

US Iran War, Mojtaba Ali Khamenei, Donald Trump

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा अली खामेनेई और अमेरिकन प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( फोटो : @PatrikaNews)

B-2 Stealth Bomber: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका की ओर से 'बी-2' स्टील्थ बॉम्बर के ताजा परीक्षण से पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बड़े सैन्य कदम के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगले दो दिनों के अपने सभी तय कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिए हैं। ट्रंप के इस फैसले के बाद कूटनीतिक हलकों में यह आशंका गहरी हो गई है कि अमेरिका, ईरान पर एक और बड़ा हमला कर सकता है।

ईरान का पलटवार: 'हर हरकत का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब'

अमेरिका की इस आक्रामक रणनीति के बीच ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ईरानी नेतृत्व ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनकी किसी भी हरकत को हल्के में नहीं लिया जाएगा और उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दो टूक कहा है कि वह किसी भी दबाव में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी संसद के स्पीकर ने तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्हें 'मूर्ख' तक करार दे दिया। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि अगर युद्ध भड़कता है, तो इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को केवल हार का ही सामना करना पड़ेगा।

आसिम मुनीर की ईरान यात्रा और क्षेत्रीय कूटनीति

इस भारी तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया है। मुनीर ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ईरानी नेताओं ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से साफ कहा कि वे अपनी संप्रभुता और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस मुलाकात को क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य पूर्व में बन रहे नए कूटनीतिक समीकरणों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है।

ईरान के भूमिगत सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है अमेरिका

अमेरिका के इस कदम पर मध्य पूर्वी देशों और वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों में भारी चिंता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि 'बी-2' बॉम्बर का परीक्षण एक साफ संदेश है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान के भूमिगत सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। वहीं, ईरान के आक्रामक बयानों ने यह दिखा दिया है कि वह झुकने के बजाय आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है।

आसिम मुनीर की ईरान यात्रा के बाद पाकिस्तान की भूमिका

अब पेंटागन और व्हाइट हाउस की आगामी प्रेस ब्रीफिंग पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना अहम होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपने कार्यक्रम रद्द करने के बाद क्या कोई आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई जाती है। साथ ही, आसिम मुनीर की ईरान यात्रा के बाद पाकिस्तान का इस पूरे विवाद में क्या आधिकारिक रुख रहता है, इस पर भी नजर रखी जाएगी।

सीधे तौर पर वैश्विक बाजार पर असर

बहरहाल, इस पूरे विवाद का सीधे तौर पर वैश्विक बाजार पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच अगर सैन्य टकराव बढ़ता है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापार बाधित हो सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल आने की पूरी संभावना है।


खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

US Israel Iran War

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

23 May 2026 06:20 pm

Hindi News / World / अमेरिका का ‘B-2’ एक्शन : ट्रंप ने रदद किए अपने सारे कार्यक्रम, ईरान की खुली चुनौती, क्या होने वाला है बड़ा हमला ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘ट्रंप से परेशान है बांग्लादेशी भैंसा, छोड़ दिया खाना’, भारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का उड़ाया मजाक

Trump buffalo meme
विदेश

5 नहीं सिर्फ 2.5 प्रतिशत है चीन की GDP, असली आंकड़ा अब सामने आया, क्यों तेजी से कंगाल हो रहा देश?

China Economy News
विदेश

ISIS AI Alert: सुरक्षा एजेंसियों की ट्रैकिंग से बचने के लिए आतंकी संगठन ने जारी किया डिजिटल मैनुअल

Islamic State issues AI precaution manual
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के ईरान का अगला टार्गेट सेट, अरब अधिकारी दावा- ‘युद्ध छेड़ने के बाद और बिगड़ जाएगा मामला’

Iran US War Update Trump Strike
विदेश

कैलिफोर्निया में हुआ केमिकल लीक, 40,000 लोगों को घर छोड़ने के निर्देश

Chemical leak in California
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.