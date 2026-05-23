अमेरिका का ‘B-2’ एक्शन : ट्रंप ने रदद किए अपने सारे कार्यक्रम, ईरान की खुली चुनौती, क्या होने वाला है बड़ा हमला ?

अमेरिका की इस आक्रामक रणनीति के बीच ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ईरानी नेतृत्व ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनकी किसी भी हरकत को हल्के में नहीं लिया जाएगा और उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दो टूक कहा है कि वह किसी भी दबाव में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी संसद के स्पीकर ने तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्हें 'मूर्ख' तक करार दे दिया। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि अगर युद्ध भड़कता है, तो इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को केवल हार का ही सामना करना पड़ेगा।