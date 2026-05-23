खुफिया तंत्र फेल करने की साजिश: ‘घर रोशन भी करेगा और जलाएगा भी’, जानिए क्यों अपने ही आतंकियों को AI से डरा रहा है ISIS!

लड़ाकों को खुद डिजिटल साक्षर बनाने के साथ ही यह संगठन उन्हें इस बात के लिए भी उकसा रहा है कि वे अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही तकनीक के दांव-पेच सिखाना शुरू कर दें। खुफिया ब्यूरो (IB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नई गाइडलाइन तब सामने आई है जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों ने तकनीक के जरिए इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। अधिकारी के अनुसार, आतंकी आकाओं को यह समझ आ गया है कि उनके जमीनी कार्यकर्ता डिजिटल टूल्स का उपयोग करने में ढिलाई बरत रहे हैं, जिसके कारण उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि अब ऐसे साइबर सुरक्षा ट्यूटोरियल लगातार जारी किए जा रहे हैं।