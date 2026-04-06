6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के गाली वाले पोस्ट पर ईरान का करारा पलटवार: 1980 के ‘ऑपरेशन ईगल क्लॉ’ का वीडियो शेयर कर दिया जवाब

Trump vs Iran Power Plant Day: ट्रंप के विवादित पोस्ट पर ईरान का करारा पलटवार, 1980 के ऑपरेशन ईगल क्लॉ का वीडियो शेयर कर दिया जवाब। जानें पूरे मामले की अंदर की कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 06, 2026

Trump vs Iran Power Plant Day

Trump vs Iran Power Plant Day

Trump vs Iran Power Plant Day: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप की ओर से दी गई कड़ी चेतावनी के बाद ईरान ने 1980 के असफल अमेरिकी सैन्य मिशन ‘ऑपरेशन ईगल क्लॉ’ से जुड़ा वीडियो साझा कर तंज कसा है।

वीडियो शेयर कर दिया संदेश

भारत में ईरान के आधिकारिक एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें 24 अप्रैल 1980 को ईरान के तबास रेगिस्तान में हुए अमेरिकी ऑपरेशन के मलबे और तबाही के दृश्य दिखाए गए हैं। पोस्ट के साथ ''History repeats itself'' यानी ''इतिहास खुद को दोहराता है'' लिखा गया है।

इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को उसकी पुरानी सैन्य विफलता की याद दिलाने की कोशिश की है।

क्या था ऑपरेशन ईगल क्लॉ?

‘ऑपरेशन ईगल क्लॉ’ 1980 में अमेरिका का एक गुप्त सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य तेहरान में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाना था। हालांकि यह मिशन तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वजह से बुरी तरह विफल हो गया था।

इस दौरान हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान की टक्कर में आठ अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन अमेरिकी सैन्य इतिहास की बड़ी असफलताओं में गिना जाता है।

ट्रंप के पोस्ट से बढ़ा विवाद

इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोला गया, तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में कड़े और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं।

ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ती बयानबाजी

ईरान ने वीडियो शेयर कर यह संकेत दिया है कि वह अमेरिका की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं, अमेरिका की ओर से भी लगातार सख्त बयान सामने आ रहे हैं।

इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक स्तर पर भी तेज हो गया है।

फिलहाल, सोशल मीडिया पर जारी इस तरह की बयानबाजी और प्रतीकात्मक जवाबों से साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहरा सकता है।

ये भी पढ़ें

CIA की चाल में उलझा ईरान, अमेरिकी सैनिक का लोकेशन कैसे खोज निकाला? पढ़ें पूरा मामला
विदेश
US Pilot Rescued in Iran

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

06 Apr 2026 01:18 am

Hindi News / World / ट्रंप के गाली वाले पोस्ट पर ईरान का करारा पलटवार: 1980 के ‘ऑपरेशन ईगल क्लॉ’ का वीडियो शेयर कर दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

विदेश

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran
विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, यूएई और कुवैत पर दागे ड्रोन्स और मिसाइलें

Iran launches missiles and drones on UAE and Kuwait
विदेश

’45 दिन का सीजफायर’, ईरान ने मध्यस्थता कर रहे देशों को भेजा प्रस्ताव, क्या मान जाएंगे ट्रंप?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.