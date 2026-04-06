ट्रंप के गाली वाले पोस्ट पर ईरान का करारा पलटवार: 1980 के ‘ऑपरेशन ईगल क्लॉ’ का वीडियो शेयर कर दिया जवाब

Trump vs Iran Power Plant Day: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप की ओर से दी गई कड़ी चेतावनी के बाद ईरान ने 1980 के असफल अमेरिकी सैन्य मिशन ‘ऑपरेशन ईगल क्लॉ’ से जुड़ा वीडियो साझा कर तंज कसा है।