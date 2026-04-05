“कोलकाता पर कर देंगे हमला”, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी धमकी

Pakistan Defence Minister Khawaja Asif On India: ईरान-इजरायल युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज होता दिख रहा है। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने माहौल और गरमा दिया है। शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की कोशिश की, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और उन्होंने सीधे तौर पर कोलकाता का नाम लेकर निशाना साधने की बात कही। उनका यह बयान साफ तौर पर एक कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।