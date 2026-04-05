ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसा पाक, सऊदी अरब या चीन किसका आदेश जरूरी? कौन क्या कह रहा?

रिपोर्ट के मुताबिक जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानी सरकार की तरफ से यहां के लोगों पर जुल्म तीन गुना बढ़ गया है। बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। परिवार अब खुलकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज करा रहे हैं।