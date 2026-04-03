होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं? ब्रिटेन की बैठक से ईरान को मनाना मुश्किल, पढ़ें पूरा मामला

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने गुरुवार को हुई इस वर्चुअल बैठक में ईरान पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया के इस जरूरी समुद्री रास्ते को बंधक बना लिया है और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। कूपर ने कहा कि ईरान की इस हरकत से सिर्फ तेल महंगा नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा खतरे में है।